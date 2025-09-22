Kadi Kullerkann Beşiktaş'ta: Sürpriz transfer

Kadi Kullerkann Beşiktaş'ta: Sürpriz transfer
Beşiktaş, Estonyalı oyuncu Kadi Kullerkann ile anlaştı.

Beşiktaş'ın kadın voleybol takımına sürpriz bir transfer yaptığı belirtildi.

Siyah beyazlıların Estonyalı pasör çaprazı Kadi Kullerkann ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre; 1.95 boyundaki oyuncu kısa sürede içinde takıma katılacak.

Beşiktaş'ta Yasemin Özel'in hazırlık çalışmalarında sakatlanması ve 2 ay oynayamayacağının ortaya çıkmasının ardından bu transferin gerçekleştirildiği ifade edildi.

33 yaşındaki Kullerkann, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giydi.

Kullerkann, ABD'de ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de voleybol oynadı.

Kullerkann, Estonya Milli Takımı formasını da giyiyor.

whatsapp-image-2025-09-22-at-14-39-44.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

