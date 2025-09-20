Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Beşiktaşlıları yıkacak iddia

Beşiktaş'ın 3-0'lık Göztepe mağlubiyeti sonrası konuşan Nihat Kahveci yönetimi sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Gürsek Aksel Stadı’nda oynanan mücadelede İzmir ekibi, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 4’te Juan Santos, 19’da Rhaldney ve 84’te İbrahim Sabra kaydetti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş’ın performansına dair konuşan Nihat Kahveci yönetime tepki gösterdi.

nihat-kahveci1.jpg
Nihat Kahveci

“BENİM ŞAMPİYONLUK UMUDUM YOK”

Nihat Kahveci Kontraspor Youtube kanalındaki açıklamasında "'Beşiktaş kasım ayında havlu atmayacak! Bornoz atmayacak, terlik atmayacak, takunya atmayacak' dediniz. 'Şampuan atmayacak' dediniz. 30 Ağustos'ta UEFA Konferans Ligi gitti. Eylülde ligi bitirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk için umudunuz var mı? Benim yok. Böyle deplasmanda böyle futbol mu oynanır? İyi ki Avrupa'ya gitmediniz" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemediBeşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemedi

"ÜST ÜSTE SÖVMEK YASAK MI"

Nihat Kahveci ayrıca “4 maçta 6 puanı var Beşiktaş'ın! Beşiktaş deplasmana gitmesin, yasaklansın böyle oynuyorsa. Alanya deplasmanı ilk yarı felaket, ikinci yarı toparladı dedik bir geçişten gol yedi 2-0 oldu. İçeride Başakşehir maçı, tempoyu övdük, girilen pozisyonu övdük. Beşiktaş'ı 2 maç üst üste övmek yasak mı? Yasakladıysanız söyleyin" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

