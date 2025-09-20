Beşiktaş'ın efsane golcüsü şaşkınlığını gizleyemedi

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 3-0 yenildiği maçı değerlendiren efsane golcü Ali Gültiken, şaşkınlık içinde olduğunu belirtti.

Gültiken, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

- Sokaktan futbolla alakası olmayan farklı farklı 5 kişi çevirip Beşiktaş'a kadro yap desek böyle bir orta sahayla uzun süre oynamaz. Göztepe'nin fiziki gücü, ikili mücadele üstünlüğü, atletizm gibi şeyleri göz önünde bulundurarak Necip ve Demir Ege'yle oynama düşüncesi 0-0'ken bir yere kadar karşılık bulabilir. Ama geriye düştükten sonra bunda ısrar etmek akılcı değil.

- Orta sahanın bu kadar etkisiz olduğu, oyuna ne hücumda ne savunmada yardım ettiği durumda yine dönüp dolaşıp birçok soru insanın aklına geliyor.

- Beşiktaş'ın en etkili oyuncusu Gedson Fernandes niye gönderildi?

- Sezona iyi başlayan Joao Mario, alternatif oynayabilecek Musrati, eldeki oyuncular tam takıma katkı sağlamadan neden gönderildi?

- Ndidi ve Orkun sakat ama bu yokluklar Beşiktaş'a çok negatif yansımalarla etki ediyor.

- Bu maçı oyuncular üzerinden mi, teknik direktör tercihlerinden mi, yine yeni gelen transferlerin verimsizliği üzerinden mi okumak lazım şaşkınlığı içerisindeyiz.

