Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı

Mirza Şeker - halktv.com.tr

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıktı.

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe karşısında Beşiktaş’ın işi oldukça zordu.

Orkun Kökçü’nün kırmızı kart cezalısı, Ndidi ve Salih Uçan’ın sakat olmasından dolayı teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahada Necip Uysal’ı tercih etti.

Son olarak 12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçında forma giyen Necip Uysal’ı 495 gün sonra ilk 11’de başlatmak ne kadar mantıklı bir hamleydi bilemedim.

Beşiktaş İzmir'de kayıp: Göztepe'ye boyun eğdi

Taraftarın müthiş desteğini arkasına alan İzmir ekibi, henüz 4. dakikada Juan ile 1-0 öne geçti ve Beşiktaş büyük bir şokla başladı maça.

Golden 15 dakika sonra sahneye çıkan Rhaldney, 19. dakikada topu ağlara yolladı ve farkı 2’ye çıkardı.

Necip Uysal’ın iki golde de hatası var. Fiziki olarak hazır değil maçta çok yetersiz kaldı.

Janderson 22. ve 42. dakikalarda iki net pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyonlar olsa skor 4-0’a gelecek.

Beşiktaş savunması alarm veriyor adeta. Mert Günok da eski formunda değil. Aynı şekilde Rafa Silva da.

Siyah-beyazlılar ilk yarıda yüzde 70 topa sahip oldu ancak ilk 45 dakikayı 2-0 geride kapattı.

Sadece topla oynamak yetmiyor. Hücum etmek, son vuruşları da yapmak önemli…

Göztepe ilk yarıyı daha farklı bitirebilirdi. İzmir ekibinin fizik kalitesi daha güçlüydü.

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut gönderemeyen Beşiktaş’ta hücum oyuncuları sessiz kaldı.

Beşiktaş, 0.15 gol beklentisi ile ilk yarıyı tamamladı. Göztepe’nin ise 1.86’ydı…

İkinci yarıda Sergen Yalçın’dan bir hamle gelmedi ve Beşiktaş aynı 11’le başladı ikinci 45 dakikaya.

48. dakikada Gökhan Sazdağı’nın sert şutu direkte patladı ve bu anlarda tempo yükseldi.

Ataklarını sürdüren Göztepe, 85. dakikada Sabra’nın şık rövaşatası ile golü buldu: 3-0

Gerçekten çok şık bir gol attı Sabra. Bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti aynı zamanda.

Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve bu sezon ligde oynadığı 2 deplasman maçında da galip gelemedi.

Başta yazdığım gibi, Sergen Yalçın’ın 495 gün oynamamış Necip Uysal’ı ilk 11 başlatması büyük skandaldı.

Taraftarlar Sergen Yalçın geldi diye çok sevindi, sandılar ki Sergen Yalçın 10 numaralı formayı giyip sahaya çıkacak da frikik atacak.

Çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişiklikler büyük hatalarla doluydu.

Bana göre bu maç Sergen hocaya yazar…