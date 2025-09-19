Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı

Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Yayınlanma:
Mirza Şeker yazdı: Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı.

Mirza Şeker - halktv.com.tr

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıktı.

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe karşısında Beşiktaş’ın işi oldukça zordu.

Orkun Kökçü’nün kırmızı kart cezalısı, Ndidi ve Salih Uçan’ın sakat olmasından dolayı teknik direktör Sergen Yalçın, orta sahada Necip Uysal’ı tercih etti.

Son olarak 12 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçında forma giyen Necip Uysal’ı 495 gün sonra ilk 11’de başlatmak ne kadar mantıklı bir hamleydi bilemedim.

Beşiktaş İzmir'de kayıp: Göztepe'ye boyun eğdiBeşiktaş İzmir'de kayıp: Göztepe'ye boyun eğdi

Taraftarın müthiş desteğini arkasına alan İzmir ekibi, henüz 4. dakikada Juan ile 1-0 öne geçti ve Beşiktaş büyük bir şokla başladı maça.

Golden 15 dakika sonra sahneye çıkan Rhaldney, 19. dakikada topu ağlara yolladı ve farkı 2’ye çıkardı.

Necip Uysal’ın iki golde de hatası var. Fiziki olarak hazır değil maçta çok yetersiz kaldı.

Janderson 22. ve 42. dakikalarda iki net pozisyondan yararlanamadı. Bu pozisyonlar olsa skor 4-0’a gelecek.

Beşiktaş savunması alarm veriyor adeta. Mert Günok da eski formunda değil. Aynı şekilde Rafa Silva da.

Siyah-beyazlılar ilk yarıda yüzde 70 topa sahip oldu ancak ilk 45 dakikayı 2-0 geride kapattı.

Sadece topla oynamak yetmiyor. Hücum etmek, son vuruşları da yapmak önemli…

Göztepe ilk yarıyı daha farklı bitirebilirdi. İzmir ekibinin fizik kalitesi daha güçlüydü.

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut gönderemeyen Beşiktaş’ta hücum oyuncuları sessiz kaldı.

Beşiktaş, 0.15 gol beklentisi ile ilk yarıyı tamamladı. Göztepe’nin ise 1.86’ydı…

İkinci yarıda Sergen Yalçın’dan bir hamle gelmedi ve Beşiktaş aynı 11’le başladı ikinci 45 dakikaya.

48. dakikada Gökhan Sazdağı’nın sert şutu direkte patladı ve bu anlarda tempo yükseldi.

Ataklarını sürdüren Göztepe, 85. dakikada Sabra’nın şık rövaşatası ile golü buldu: 3-0

Gerçekten çok şık bir gol attı Sabra. Bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti aynı zamanda.

Beşiktaş, mücadeleyi 3-0 kaybetti ve bu sezon ligde oynadığı 2 deplasman maçında da galip gelemedi.

Başta yazdığım gibi, Sergen Yalçın’ın 495 gün oynamamış Necip Uysal’ı ilk 11 başlatması büyük skandaldı.

Taraftarlar Sergen Yalçın geldi diye çok sevindi, sandılar ki Sergen Yalçın 10 numaralı formayı giyip sahaya çıkacak da frikik atacak.

Çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişiklikler büyük hatalarla doluydu.

Bana göre bu maç Sergen hocaya yazar…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
Spor
Beşiktaş İzmir'de kayıp: Göztepe'ye boyun eğdi
Beşiktaş İzmir'de kayıp: Göztepe'ye boyun eğdi
Mehmet Topal kayıtsız kalamadı: Mourinho'yu eleştirdi
Mehmet Topal kayıtsız kalamadı: Mourinho'yu eleştirdi