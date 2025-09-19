Beşiktaş İzmir'de kayıp: Göztepe'ye boyun eğdi

Göztepe ve Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Juan, 19. dakikada Rhaldney ve 85. dakikada Sabra attı.

Bu sonuçla Göztepe, yenilmezlik serisini sürdürdü ve puanını 12'ye yükseltti.

Maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

2. dakikadaki Beşiktaş atağında, Abraham ceza sahası önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağındaki Cerny'e verdi. Cerny'nin ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

4. dakikada Göztepe öne geçti. Olaitan'ın sol taraftan taçtan ceza sahası içerisine gönderdiği top, defanstan sekip ceza sahası önüne yükseldi. Arda Okan Kurtulan'ın kafayla tekrar ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlak Heliton'un müdahalesi sonucu Juan'ın önünde kaldı. Juan, altı pas içerisinde topu yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

19. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson, orta sahadan aldığı topu sol taraftan çizgiye inip ceza sahasına paralel gönderdi. Rhaldney, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

22. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Olaitan'ın sol taraftan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pasta buluşan Rhaldney'in vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden dışarı çıktı.

36. dakikadaki Beşiktaş atağında, Jurasek'ik sol taraftan çizgiye inip ortasında topla altı pasta buluşan Abraham'ın kafayla göndermek istediği meşin yuvarlağı Heliton, ayağıyla kornere gönderdi.