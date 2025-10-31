Juventus'ta Kenan Yıldız depremi
Juventus’ta Luciano Spalletti yönetimindeki ilk maç öncesi Kenan Yıldız’tan kötü haber geldi.
Serie A’da zor günler geçiren Juventus, yeni teknik direktörü Luciano Spalletti ile ilk sınavına çıkmaya hazırlanırken, takımın önemli isimlerinden Kenan Yıldız diz problemi nedeniyle kadro dışı kaldı.
KENAN YILDIZ'IN DURUMU:
Dizindeki ağrılar nedeniyle Torino’da kalacak.
Kondisyon çalışmalarıyla fiziksel olarak toparlanması hedefleniyor.
Bu sezon ilk kez maç kadrosuna alınmayacak.
LAZIO MAÇINDA YEDEK BAŞLADI
Lazio maçında yedek başladı, Udinese karşısında penaltı golüyle sahne aldı.
Juventus’un hücum hattında “10 numara” rolünü üstlenen Kenan, Spalletti’nin sisteminde kilit oyunculardan biri olarak görülüyor.
Kenan’ın Şampiyonlar Ligi’nde Sporting karşısında takıma dönmesi bekleniyor.
Bu maç, Juventus’un Avrupa’daki kaderini belirleyebilecek kritik bir karşılaşma olarak dikkat cekiyor.
