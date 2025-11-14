Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Liverpool’dan ayrılan Jürgen Klopp, 15 yıl sonra ekranlara geri dönüyor. Jürgen Klopp'un yeni adresini Rodrigo Diehl açıkladı.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Jürgen Klopp imzayı attı.
Dünyaca ünlü Alman teknik adamın yeni adresi ülkesinde yayın yapan Magenta TV oldu.
Başarılı teknik direktör Jürgen Klopp, aslında televizyon ekranlarına yabancı değil.

15 YIL SONRA EKRANA GERİ DÖNÜYOR

2005 - 2008 yılları arasında ZDF’de Johannes B. Kerner ve hakem uzmanı Urs Meier ile birlikte 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nı analiz etti.

Liverpool maçını örnek gösterdi Galatasaray'a mesaj gönderdiLiverpool maçını örnek gösterdi Galatasaray'a mesaj gönderdi

2010 Dünya Kupası sırasında ise RTL’de uzman yorumcu olarak görev yaptı.
Sonrasında tamamen teknik direktörlük kariyerine odaklandı.

jurgen.webp
Urs Meier, Jürgen Klopp ve Johannes B. Kerner, 2006 Dünya Kupası'nda ZDF'de yayına çıktı

MAGENTA TV'DE

Klopp, uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

Red Bull’un Küresel Futbol Başkanı ile yapılan anlaşma kapsamında, Deutsche Telekom ile iş birliği sağlandı.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca MagentaTV platformunda yorumcu olarak yer alacak.

Bu gelişme, Alman Telekom yönetim kurulu üyesi Rodrigo Diehl tarafından kicker’a yapılan açıklamayla duyuruldu.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen Klopp, teknik direktörlük dışında futbol dünyasında farklı bir rol üstlenmiş oldu. Televizyon ekranlarına geri dönüşü, hem Almanya’da hem de dünya futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Spor
Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir
Rafa Silva krizi büyüyor: 15 milyon euroyu getir
Fenerbahçe maçında açılan skandal pankartın cezası belli oldu
Fenerbahçe maçında açılan skandal pankartın cezası belli oldu