Liverpool'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Jürgen Klopp imzayı attı.

Dünyaca ünlü Alman teknik adamın yeni adresi ülkesinde yayın yapan Magenta TV oldu.

Başarılı teknik direktör Jürgen Klopp, aslında televizyon ekranlarına yabancı değil.

15 YIL SONRA EKRANA GERİ DÖNÜYOR

2005 - 2008 yılları arasında ZDF’de Johannes B. Kerner ve hakem uzmanı Urs Meier ile birlikte 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası’nı analiz etti.

2010 Dünya Kupası sırasında ise RTL’de uzman yorumcu olarak görev yaptı.

Sonrasında tamamen teknik direktörlük kariyerine odaklandı.

Urs Meier, Jürgen Klopp ve Johannes B. Kerner, 2006 Dünya Kupası'nda ZDF'de yayına çıktı

MAGENTA TV'DE

Klopp, uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

Red Bull’un Küresel Futbol Başkanı ile yapılan anlaşma kapsamında, Deutsche Telekom ile iş birliği sağlandı.

ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca MagentaTV platformunda yorumcu olarak yer alacak.

Bu gelişme, Alman Telekom yönetim kurulu üyesi Rodrigo Diehl tarafından kicker’a yapılan açıklamayla duyuruldu.

ALMANYA'DA GÜNDEM OLDU

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen Klopp, teknik direktörlük dışında futbol dünyasında farklı bir rol üstlenmiş oldu. Televizyon ekranlarına geri dönüşü, hem Almanya’da hem de dünya futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.