Jose Mourinho ümit verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe deplasmanda Benfica ile karşılaşacak. Karşılaşmaya artık 1 saatten az bir zaman kalırken teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

“ÜMİT VERİYOR”

Takımına inancını belirten Jose Mourinho, "Oyuncularımın Feyenoord maçındaki performansları ve ilk Benfica maçındaki performans, tabii ki ümit veriyor. Zor bir maç olacak. Oyuncularım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda buraya ümitle gelebileceğimizi gösterdiler. Bu ümidi gösterince taraftarlar da inanıyorlar" dedi.

“FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIZ”

Oyuncularının fiziksel durumu için ise Jose Mourinho, "Fiziksel olarak iyi durumdayız. Nesyri fiziksel olarak çok iyi olmasa da dün antrenmanın tamamında yer aldı. Oyunculara dinleme fırsatı verdim. Oynadığımız maçtan sonra da 3 günümüz vardı ve bu sürede takım mümkün olduğu kadar toparlandı” sözlerini sarf etti.