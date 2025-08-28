Jose Mourinho: Finale kadar gidebiliriz

Jose Mourinho: Finale kadar gidebiliriz
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica mağlubiyetini değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 mağlup oldu.

“GÜÇLÜ BİR TAKIMA KARŞI KAYBETTİK”

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik” sözlerini sarf etti.

“İLK YARIDAKİ PERFORMANSLARIYLA HAK ETTİLER”

İlk yarı istenilen performansı gösteremediklerini vurgulayan Jose Mourinho, "Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler" ifadelerini kullandı.

"FİNALE KADAR GİDEBİLİRİZ"

Avrupa Ligi'ndeki şansları için ise Jose Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

