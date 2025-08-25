Joao Pereira'dan mağlubiyet açıklaması

Joao Pereira'dan mağlubiyet açıklaması
Yayınlanma:
Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Eyüpspor'a 2-1 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Joao Pereira, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

JOAO PEREİRA: DENGEDE KALMAMIZ GEREKİYORDU

Mağlubiyetten dolayı zor bir gece geçireceklerini anlatan Portekizli teknik adam, "Maalesef iyi pozisyon almamıza rağmen ilk dakikada gol yedik. Oyuncularım, çok iyi çalıştı. Geçen maça göre daha iyi oynadılar. Geçen maça göre daha agresif oldular. Topa da daha fazla sahip oldular. Daha sonra iyi oyunumuzun sonucunda bir penaltı kazandık.

Beraberliği yakaladıktan sonra dengede kalmamız gerekiyordu. Takımımda iyi gördüğüm şeyler de var. Geçen haftaya göre daha fazla pozisyona girdik. Daha iyi oynadık. Son bölümde kontrolü ele aldık ama maalesef buradan mağlubiyetle ayrıldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

