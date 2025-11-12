Jhon Duran Galatasaray için affını istedi

Fenerbahçeli Jhon Duran'ın Galatasaray derbisine hazır çıkmak için Kolombiya Milli Takımı'ndan affını istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen, Beşiktaş derbisinde ise sonradan girdiği oyunda galibiyeti getiren golü atan Jhon Duran'ın yeni hedefi Galatasaray.

Kayserispor maçında riske atılmaması için oynatılmayan Jhon Duran'ın Kolombiya Milli Takımı kampına da katılmadığı belirtildi.

Jhon Duran, Milliyet'teki habere göre Kolombiya Milli Takımı'ndan affını istedi ve hazırlık maçları için çağrıldığı kampa gitmediği bildirildi.

Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de: Resmi açıklama geldiTuncay Şanlı Fenerbahçe'de: Resmi açıklama geldi

HEDEFİ GALATASARAY MAÇI

Kolombiyalı futbolcunun 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine hazır çıkmak için Kolombiya Milli Takımı'ndan affını istediği ifade edildi.

Jhon Duran'ın bu tavrı teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti de sevindirdi.

2024/11/08/hbfb.jpgKolombiyalı oyuncu büyük umutlarla kiralandığı Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı.

Sadece 4 resmi maçta ilk 11'de sahaya çıkan Duran, 5 maçta ise sonradan oyuna girdi. Jhon Duran bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanından sonraki hafta kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

