Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de: Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı yeniden Sarı Lacivertli kulübe döndü.

12 Kasım 2025’te yapılan resmi açıklamayla Fenerbahçe, eski futbolcusu Tuncay Şanlı’nın yeniden Sarı Lacivertli kulüpte olduğunu açıkladı.

Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonu güçlendirmek, genç oyuncuların gelişim süreçlerini performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlamak ve altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sistemini kurmak için görev alacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de

Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.

Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.

Tuncay Şanlı'nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.

Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz.

YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında unutulmaz performanslar sergilemiş, taraftarın gönlünde efsaneleşmiş bir isimdi. Şimdi ise kulübün geleceğini şekillendirecek altyapı projelerinde kilit rol üstlenecek.