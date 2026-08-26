Jet transfer: Sabaha karşı geldi bugün imzayı atacak

Beşiktaş'tan jet transfer. İstanbul'a sabaha karşı geldi, bugün imzayı atacak.

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Hollandalı futbolcuyu, siyah beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile taraftarlar karşıladı.

22 yaşındaki oyuncu kendisini karşılayan taraftarlara üçlü çektirdi.

"YÜZDE YÜZ HAZIRIM"

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Poku'nun siyah beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Prensip anlaşmasına varılan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.