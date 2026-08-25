Alanyaspor maçının ardından TFF şaşırtmadı: Beşiktaş'ı kızdıracak hamle

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın ardından üç kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

10 TAKIMA CEZA YOLDA

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmalarda meydana gelen ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Kocaelispor ve Amed Sportif Faaliyetler disipline gönderildi.

HAKEM KARARLARINI ELEŞTİRENLER PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile İkinci Başkan Hakan Daltaban, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildi.

JUNINHO KIRMIZI KARTI NEDENİYLE LİSTEDE

Diğer yandan Eyüpspor maçında kırmızı kart gören Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna da "kural dışı hareketi" sebebiyle disipline gönderildi.