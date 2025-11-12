Jasikevicius: Felakettik!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'nin 10. haftasında Almanya'daki maçta İsrail takımı Maccabi Rapyd'i 84-75 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Litvanyalı çalıştırıcı, takımı ve taraftarları tebrik ettikten sonra şunları söyledi:

"İlk 25 dakika harika bir performans sergiledik. Fenerbahçe basketbolunun standardını tutturabildik ama kalan sürede felakettik. Birçok konuda sıkıntı yaşadık. Özellikle ribauntlarda problem yaşadık. Rakibimiz aldığı 20 hücum ribaundu, birçok şeyi anlatıyor. Kolay faullerle sayı verdik. Geçiş hücumlarını iyi savunduğumuzu söyleyebilirim. Günün sonunda maçı değerlendirdiğimizde, sezonun bu bölümünde bu galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz.

SABIR İSTEDİ

Sezonun bu bölümü hiçbir takım için kolay değil. Birçok yeni oyuncumuz var, Avrupa'da hayata ve basketbola alışmaya çalışıyorlar. 40 dakikalık tempoya ulaşmamız ocak ya da şubat ayını bulabilir. Ayrıca tam takım olarak oynayamıyoruz. Wilbekin'in sakatlığı var. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Zagars belki kağıt üzerinde 3. oyun kurucu gibi görünüyor ama oyunu ve sistemi biliyor. Eksiklerimizin olduğunu da unutmamak gerekir. Biraz sabır gerekli."