İzmir'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'de Göztepe ve Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Göztepe, 50. dakikada Dennis'in golüyle 1-0 öne geçti.

85. dakikada Tunahan Taşçı, attığı golle takımına dengeyi getirdi.

Bu sonuçla Göztepe puanını 8'e, Konyaspor ise 7'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Konyaspor atağında, Ndao'nun sağ kanattan getirip ceza sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında defanstan seken top, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesinde meşin yuvarlak, direğin yanından kornere gitti.

31. dakikada Umut Nayir, topu kafayla Aleksici'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

40. dakikada Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan, uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş, soluna uzanarak çıkardı.

