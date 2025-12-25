Reis'ten Fenerbahçe tepkisi: Saygısızlık

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe'nin Musaba transferi için konuşurken, "Saygısızlık" ifadesini kullandı.

Reis, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazandıkları Eyüpspor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Bu yılı galibiyetle tamamladıklarını vurgulayan Reis, "Burada bugün oturmak açıkçası biraz daha kolay çünkü galip geldik. Oynamış olduğumuz son 8 karşılaşmadan sonra galip gelmekten ötürü bugün burada oturmak biraz daha kolay. Tabi bu yılı bir galibiyetle bitirmek de çok çok önemliydi" dedi.

"BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Reis, Fenerbahçe'nin Musaba ile anlaştığı haberlerinin hatırlatılması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım ve burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. 'Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor.' diye kendisine belirttim. Tabii bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şu an hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi.

Samsunspor'dan ayrıldı Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin vereceğim. Sonra tekrar toplanacağız. Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızlıktı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi."