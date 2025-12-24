Samsunspor'dan ayrıldı Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti

Samsunspor'dan ayrıldı Kıbrıs Rum Kesimi'ne gitti
Samsunspor'dan ayrılan futbolcu Kıbrıs Rum Kesimi takımına kiralandı.

Samsunspor transferi açıkladı.
Kırmızı beyazlı kulüp, İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı sezon başında kadrosuna katmıştı.
Hollanda'nın Excelsior takımında oynayan oyuncu Samsunspor'a katılmıştı.
Ancak 21 yaşındaki forvet oyuncusu kırmızı beyazlı kulüpte forma şansı bulamadı.

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLDİ

Samsunspor, genç futbolcuyu gönderdiğini resmen açıkladı.

Samsunspor alarm veriyorSamsunspor alarm veriyor

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Samsunspor'a dahil olan forvet oyuncusu Richie Omorowa'nın, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Olympiakos Nicosia'ya kiralandığı duyuruldu.
İsveçli genç oyuncu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Olympiakos Nicosia'da forma giyecek.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer yandan Samsunspor'un transfer çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi. Kırmızı beyazlıların ara transferde teknik direktör Thomas Reis'in raporuna göre kadroya takviye yapmayı planladıkları öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

