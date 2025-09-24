İTÜ Basketbol Takımı isim sponsorunu buldu

Tam Finans, Türkiye Basketbol 2. Ligde mücadele eden İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsoru oldu. Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, bu birlikteliğin gençliğe ve spora verilen desteğin yanı sıra sürdürülebilir bir spor ekosistemi için önemli bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise Tam Finans ile yollarının kesişmesinin tesadüf olmadığını ifade ederek, “Biz bilim ve teknoloji alanında dünyanın en önemli üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Tam Finans ise kendi Ar-Ge’sini kurmuş, güçlü bir teknolojik yapıya sahip önemli bir finans kuruluşu. Bu ortak nokta bizleri daha farklı iş birlikteliklerine yönlendirecektir” dedi.

İmza töreni kapsamında ayrıca Tam Finans CEO’su Karamanlı İTÜ öğrencilerine bağışladığı 1 milyon liralık çeki İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’a takdim etti.

Tam Finans’ın gençliğe ve topluma değer katan vizyonu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) köklü spor geleneğiyle buluştu. Tam Finans, İTÜ ve İTÜ Spor Kulübü iş birliğiyle, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsoru oldu. İş birliği kapsamında, İTÜ Basketbol Takımı, yeni sezonda İTÜ Tam Finans Basketbol Takımı ismiyle parkede yerini alacak. Finansın gücü ile sporun dinamizmini bir araya getiren bu anlamlı iş birliği; Türkiye’de basketbol kültürünün gelişimine katkı sunmayı, sporun birleştirici ruhu ve gücünü vurgulamayı, aynı zamanda yerel liglerde rekabeti artırmayı amaçlıyor. İmza töreni Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, İTÜ Spor Kulübü Direktörü Murat Didin ve İTÜ Spor Kulübü Asbaşkanı Prof. Dr. Mustafa Kumral katılımıyla gerçekleştirildi. İmza töreni sırasında Tam Finans CEO’su Karamanlı İTÜ öğrencilerine bağışladığı 1 milyon liralık bağış çekini İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal’a takdim etti.

"GÜCÜMÜZÜ GENÇLİKTEN, İLHAMIMIZI GELECEKTEN ALIYORUZ"

KOBİ’lere verdiği desteğin yanı sıra spora yaptığı yatırımlarla da öne çıkan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, törende yaptığı konuşmasında “Gücümüzü gençlikten, ilhamımızı gelecekten alıyoruz. Bu projeyle yalnızca bir takıma değil, aslında bir değere yatırım yapıyoruz. Bu birlikteliğimiz, gençliğe, spora ve sürdürülebilir bir spor ekosistemine inancımızın somut bir yansımasıdır” dedi. Tam Finans’ın genç, dinamik kadrosuna vurgu yapan Karamanlı, “Alanımızda Türkiye’nin en genç kadrosuyla çalışıyoruz. Gençliğin enerjisinin ve kararlılığının geleceğimizin en sağlam teminatı olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda İTÜ ve İTÜ Spor Kulübü iş birliğiyle Türkiye Basketbol 2. Lig’de mücadele eden İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. İTÜ Tam Finans Basketbol Takımı, sadece bir spor takımı değil; dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte başarmanın simgesi olacak” diye konuştu.

"BASKETBOL KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tam Finans Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise, “Gençlerin spor ve eğitimle buluştuğu her fırsatı desteklemek, en önemli sorumluluklarımızdan biri. İTÜ Basketbol Takımı’nın isim sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki İTÜ Tam Finans Basketbol Takımı, güçlü takım ruhunu ve birlikte başarma kültürünü sahaya yansıtacak. Bu anlamlı birliktelikle yalnızca üniversite gençliğine destek vermekle kalmıyor; aynı zamanda yerel ligler ve basketbol kültürünün gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAM FİNANS YOLLARIMIZIN KESİŞMESİNİN TESADÜF DEĞİL”

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal bu iş birliğinin üniversite, spor ve iş dünyasını bir araya getirmesi açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, “250 yıllık bir geçmişe sahip ve üniversitemiz bilim ve teknik alanında dünya sıralamasında 79. sırada yer alıyor. Yurtdışından en çok öğrenci çeken üniversiteyiz. Üniversitemizin bu gelişim süreci aslında sadece bilim ve teknolojinin yanı sıra sanat ve spor alanındaki faaliyetlerimizin de önemli bir payı var. Basketbol takımımız da bu başarılarımızdan birini oluşturuyor” dedi. Tam Finans’ın İTÜ Basketbol Takımı’na sağladığı desteğin çok kıymetli olduğunu belirten Prof. Hasan Mandal, “Ancak biz bu desteği karşılıklı kazan kazan şeklinde değerlendirip, iş birliğimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Tam Finans ile yollarımızın kesişmesinin tesadüf olmadığına inanıyoruz. Biz bilim ve teknoloji alanında dünyanın en önemli üniversiteleri arasında yer alırken, Tam Finans ise kendi Ar-Ge’sini kurmuş, güçlü bir teknolojik yapıya sahip önemli bir finans kuruluşu, Bu ortak nokta bizleri daha farklı iş birlikteliklerine yönlendirecektir. e-finans, yapay zeka, büyük veri, kuantum alanındaki çalışmalarımız ile Tam Finans’ın teknoloji alanındaki gelişimine katlı sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

İTÜ Spor Kulübü Asbaşkanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ise İTÜ ile yapılan iş birlikteliğinin hem takıma aynı zamanda da üniversiteye katkı sağlayacağını kaydederek, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin köklü geçmişi ve spor geleneği ile Tam Finans’ın finansal sektöründeki öncülüğünü bir araya getiriyoruz. Bu iş birliği ‘iki lider, bir takım’ ruhuyla yoluna devam edecek. Üniversitemizin güçlü mirası ve Tam Finans’ın yenilikçi vizyonu birlikte, genç sporcularımıza ve Türk basketboluna yeni bir ivme kazandıracaktır” dedi.

“EN BÜYÜK HAYALİMİZ AVRUPA’DA OYNAMAK”

İTÜ Spor Kulübü Direktörü K. Murat Didin ise konuşmasında yeni işbirliği ile birlikte hedeflerinden söz ederek, “Tam Finans ile birlikteliğimizi biz de çok değerli görüyoruz. Özellikle oyuncularımızın ve takımımızın geleceğinin şekillenmesinde önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Hep birlikte yeni hedef ve arzularımızı yerine getirmek için çalışacağız” dedi. Takım olarak gönüllerinde yatanın ligde şampiyon olmanın yanı sıra Avrupa’da oynamak olduğunu kaydeden Murat Didin, “Avrupa’da oynayan bir takım olabilmek en büyük hayalimiz. Bu yolculukta Tam Finans’ın da bizimle olması bizim için çok kıymetli” dedi.

