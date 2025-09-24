4 yıl çalıştığı kulübe 4 sezon sonra geri döndü

Bucaspor 1928'in teknik direktörü belli oldu. İzmir temsilcisi uzun yıllar kulüpte görev alan Tolga Doğantez'i göreve getirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Sincan Belediyesi Ankaraspor'a yenilip 1 puanla dibe demir atan Bucaspor 1928'de teknik direktör Evrensel Heper ile yollar ayrılırken, dümene Tolga Doğantez'in getirildiği ifade edildi.

Daha önce 4 ayrı dönemde Bucaspor 1928'i çalıştıran 50 yaşındaki teknik adam 5'inci kez sarı-lacivertlilerin başına geçti.

Doğantez 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da Bucaspor 1928'i çalıştırmıştı. Bucaspor 1928, Evrensel Heper yönetiminde 5 maçta 4 yenilgi ve 1 mağlubiyet elde etmiş, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda İzmir Çoruhlu'ya yenilip elenmişti.,

YUSUF ŞİMŞEK'İN EKİBİNE GİTTİ

Heper, Altay'da teknik direktörlük görevine getirilen Yusuf Şimşek'in ekibine dahil oldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

