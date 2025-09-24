Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı
Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 26 Eylül Cumartesi günü Alanya Oba Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ALANYASPOR KARŞISINDA YOK
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Victor Osimhen’in son durumu belli oldu. Ağrıları devam eden Nijeryalı futbolcunun oynatılmamasına karar verildi.
LIVERPOOL MAÇINA SAKLANACAK
Galatasaray teknik ekibi, oyuncuyu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Liverpool maçına saklayacak.
Okan Buruk da Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz."