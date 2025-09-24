Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı

Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 26 Eylül Cumartesi günü Alanya Oba Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALANYASPOR KARŞISINDA YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Victor Osimhen’in son durumu belli oldu. Ağrıları devam eden Nijeryalı futbolcunun oynatılmamasına karar verildi.

Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı

LIVERPOOL MAÇINA SAKLANACAK

Galatasaray teknik ekibi, oyuncuyu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Liverpool maçına saklayacak.

Okan Buruk da Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: