Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı

Galatasaray'ı üzecek Victor Osimhen kararı
Yayınlanma:
Galatasaray'da ağrıları devam eden Victor Osimhen, Alanyaspor maçında oynatılmayacak.

Süper Lig’in 7. Haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. 26 Eylül Cumartesi günü Alanya Oba Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALANYASPOR KARŞISINDA YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Victor Osimhen’in son durumu belli oldu. Ağrıları devam eden Nijeryalı futbolcunun oynatılmamasına karar verildi.

Galatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldıGalatasaray resmen açıkladı: İmzalar atıldı

LIVERPOOL MAÇINA SAKLANACAK

Galatasaray teknik ekibi, oyuncuyu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Liverpool maçına saklayacak.

Okan Buruk da Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı. Bugün kontrolleri yapıldı. Ufak ağrıları var. Bunları tolere edip oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda, Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Spor
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın mecbur kaldı
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu: Sergen Yalçın mecbur kaldı
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu