İtiraf etti: Galatasaray'da köstebek ve casus var!

Galatasaray'ın Kocaelispor ile oynadığı ve 1-0 yenildiği maçla ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı kulübün yönetimine yakınlığı ile bilinen gazeteci ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'da köstebek ve casus olduğunu iddia etti.

Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

- Galatasaray'da Icardi ve Osimhen yan yana oynamaz. Ya Icardi ya da Osimhen oynar ligde. Bundan sonra Icardi sonradan oyuna girer. Parasını çatır çatır alıyor. Sorunu olacağını düşünmüyorum. Galatasaraylı futbolcular maç seçmiyor. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum.

Nihat Kahveci Galatasaray'ın göndereceği futbolcuları duyurdu

- Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ın çift forvet çıkacağını duyduğunu söyledi. Bunu ona söyleyen haindir. Evet Selçuk Galatasaray camiası tarafından sevilir ama bunu yapan derhal bulunsun. Önceden öğrendim diyerek Galatasaray'da köstebek ve casus olduğunu belirtiyor Selçuk. Ben ayıpladım kendisini. Kulübün içerisine dinamit koydu. Derhal o hain bertaraf edilsin.

"DEVRE ARASINDA 3 TRANSFER YAPACAKLAR"

- Galatasaray cephesi Kocaelispor mağlubiyetinden ders alacaklar ve yoluna bakacaklar. Ligin ikinci yarısında Galatasaray; Göztepe, Trabzonspor, Samsunspor ve Beşiktaş deplasmanlarına çıkacak. Hepsi birbirinden zor.

- Ben 3 tane çok iyi yıldız alacaklarını duydum devre arasında. Barış Alper'in gideceğini düşünmüyorum. Ajax maçında sonradan oyuna girdi kilidi çözdü. Okan Buruk biraz daha idareli kullanmalı oyuncularını.