İtalya'da İsrail alarmı: MOSSAD devrede

İtalya'da 14 Ekim'de oynanacak İtalya-İsrail Dünya Kupası grup eleme maçı öncesi daha şimdiden alarm ilan edildi.

Karşılaşma İtalya'nın Udine kentinde yapılacak.

Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle bütün dünyada düzenlenen ve zaten günlerdir yapılan İsrail karşıtı gösterilerin İtalya'yı tamamen sarması bekleniyor. Hürriyet'teki habere göre; maç öncesi en üst düzeyde alarm durumu ilan edildi.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın maç öncesi ve sonrası için Udine'de geniş çaplı önlemler alacağı belirtilirken, İsrail takımının kalacağı tesisin gizleneceği, korumalığını da İsrail'in gizli servisi MOSSAD'ın yapacağı bildirildi.

FIFA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Pek çok ülkeden İsrail'in yarışmalardan men edilmesi için Rusya hatırlatması yapılarak. FIFA Başkanı Infantino'ya çağrıda bulunulmuştu.

Rusya, Ukrayna'ya savaş açmasından hemen sonra tüm spor yarışmalarından men edilmişti.

Infantino, bu çağrı karşısında Filistin Futbol Federasyonu (PFA) Başkanı Jibril Rajoub ile İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde yaptığı görüşmeden sonra şunları söylemişti:

“FIFA bir futbol örgütü olarak jeopolitik sorunları çözemez, ancak birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak futbolu dünyanın dört bir yanında tanıtabilir. Hepimiz, özellikle Gazze'deki trajik durum bağlamında barışı ve birlik olmayı desteklemeliyiz. Başkan Rajoub'u ve PFA'yı bu dönemde gösterdikleri dirençten dolayı övüyorum ve FIFA'nın bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya olan kararlılığını yineledim."