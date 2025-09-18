Cantona'dan FIFA'ya çifte standart tepkisi: İsrail ihraç edilmeli

Emekli Fransız futbolcu ve aktör Eric Cantona, FIFA ve UEFA'nın İsrail futbol takımına gösterdiği tavra tepki gösterdi.

Rus takımların Rusya Ukrayna savaşından 4 gün sonra tüm müsabakalardan men edilmesini hatırlatan Cantona, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırımın başlamasının üzerinden yedi yüz günden fazla süre geçtiğini belirterek, "İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor" dedi.

İNGİLTERE'DE FİLİSTİN İÇİN YARDIM ETKİNLİĞİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişilinin katılımıyla İsrail işgali altındaki Filistin'e destek etkinliği düzenlendi.

Gazze'deki insani yardım çalışmaları için yaklaşık 1,5 milyon sterlin bağış toplanan geceye efsane futbolcu ve aktör Eric Cantona'nın konuşması damga vurdu.

CANTONA'DAN FIFA VE UEFA'YA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

FIFA ve UEFA’nın İsrail'in müsabakalara katılmasına izin vermesini kınayan Cantona Rus takımlarına gösterilen muameleyi hatırlattı.

"Rusya, Ukrayna’da savaş başlattıktan dört gün sonra FIFA ve UEFA Rusya'yı men etti" diyen Cantona, "Şimdi ise Uluslararası Af Örgütünün soykırım olarak tanımladığı olayların üzerinden 716 gün geçti ve İsrail halen müsabakalara katılmaya devam edebiliyor" şeklinde konuştu.

Konuşmasında FIFA ve UEFA'nın takındığı ikircikli tavra dikkat çeken Cantona, alaycı bir şekilde "Neden bu kadar çifte standart var?" sorarak futbolculara şu çağrıyı yaptı:

"FIFA ve UEFA İsrail'i askıya almalı. Her yerdeki kulüpler İsrail takımlarıyla oynamayı reddetmeli, her yerdeki oyuncular İsrail takımlarına karşı oynamayı reddetmeli."