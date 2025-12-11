İşte Fenerbahçe'nin Osimhen gerçeği: Plan ortaya çıktı

Galatasaray, geçen sezon kiralık oynattığı Victor Osimhen'in bonservisini bu sezon başında Napoli'den 75 milyon euro ödeyerek almıştı.

Osimhen'in transfer sürecinde Fenerbahçe'de de görüşüldüğü, hatta plan yapıldığı ileri sürüldü.

İddiayı gazeteci İbrahim Seten ortaya attı. Seten, SkySpor Youtube kanalında çarpıcı ifadeler kullandı.

HAKAN SAFİ ALMAK İSTEMİŞ!

Seten, programda şunları söyledi:

- Fenerbahçe'de Hakan Safi, 2-3 kez Osimhen'i almak istedi. 'Parasını ben vereyim, alalım. Bizde oynamaıyorsa başka yere kiralarız. En azından kurtulalım' gibi bir fikir vardı. Ali Koç, bunlara 'Siz hayal görüyorsunuz' falan diye bakardı.

- Sezon başında fırsat vardı ama Napoli'nin dikkatini çekmeniz lazımdı. 75 değil, 90 verin, Osimhen de Galatasaray'dan 25 alacaksa 35 verin, 3 yıllık sözleşme teklif edin, çıkış maddesini koyun' gibisinden plan yapıyorlar.

- Acun Ilıcalı buna sıcak bakıyor ama Ali Koç, 'Hayal kuruyorsunuz. Siz bu paraları nereden bulduğunuzu sanıyorsunuz, ağaçtan mı topluyorsunuz?' diyor.

- Ali Koç haklı olabilir ama sonuçta haksız. Fenerbahçe 1 kişiye vereceği parayı 4'e bölerek verdi ama hepsi patates.