Dursun Özbek'ten sürpriz karar

Yayınlanma:
Galatasaray ile TFF arasındaki ipler geriliyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısındaki sözleri sonrası Dursun Özbek de harekete geçti. Dursun Özbek'ten flaş karar!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları Galatasaray camiasının tepkisine yol açarken Dursun Özbek de harekete geçti.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası’nda gerçekleştirilecek.

Sarı - Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 11.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası’nda gündeme dair açıklamalarda bulunacaktır.
Basın toplantısını takip etmek isteyen medya mensuplarının, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 21.00’e kadar [email protected] e-posta adresine akreditasyon taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

Galatasaray'dan TFF'ye şok protesto: Antalyaspor maçında uygulanacakGalatasaray'dan TFF'ye şok protesto: Antalyaspor maçında uygulanacak

ÖZBEK CEVAP VERECEK

Toplantıda Özbek’in, son dönemde Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, TFF ile yaşanan gerilim ve Galatasaray’ın gündemine dair kritik açıklamalar yapması bekleniyor. Durzun Özbek, HAcıosmanoğlu'nun açıklamalarına da karşılık verecek.

