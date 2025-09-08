İstanbul'da şampiyon Alex Molcan

Finalde rakibi Nicolas Mejia’yı 7- 6 ve 6-2’lik skorlarla yenen Alex Molcan turnuvanın şampiyonu oldu. Karşılaşmayı 3 binden fazla seyirci izledi.

QNB İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası 7 Eylül’de gerçekleşen final maçı ve şampiyonluk töreniyle sona erdi. QNB Türkiye’nin isim ve Hilton İstanbul Maslak resmi konaklama sponsorluğunda 1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın tekler finalinde şampiyon Alex Molcan oldu.

Nicolas Mejia’yı yenen Alex Molcan şampiyon oldu

Tribünlerin nefesini kesen maçta Alex Molcan, rakibi Nicolas Mejia karşısında 7- 6 ve 6-2’lik skorlarla üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı. Alex Molcan şampiyonluk ödülü; QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz tarafından takdim edildi.

Ayrıca final öncesinde dünyaca ünlü eski tenisçi Mansour Bahrami, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan, Milli Tenisçi İpek Soylu ve QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın mücadele ettiği bir gösteri maçı düzenlendi.

KORTLARDA DÜNYA YILDIZLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Dünya tenisini yöneten Association of Tennis Professionals (ATP) Tour takvimi içinde yer alan Challenger serisinin bir parçası olan İstanbul Challenger, ülkemizde 77 yıldır kesintisiz düzenlenen uluslararası tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor.

Turnuva, 1946 yılından itibaren Türkiye'de hiç aksamadan yapılan yegane uluslararası spor etkinliğ olup, tenis camiasında ‘Yıldız Yaratan Turnuva’ olarak biliniyor

Kendini çok mutlu hissettiğini söyleyen Alex Molcan, “Böyle bir turnuvanın şampiyonu olmak çok güzel bir his. İki kere üst üste yaptığım için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Turnuva genel olarak çok güzel. Daha hiç bu kadar fazla insan için böyle bir oyun oynamadım. İnsanlar çok saygılı bir şekilde destek oldu. Bu kadar insanın önünde oynamak çok hoşuma gidiyor. Çok güzel oynadım ve çok mutluyum” dedi.

Çok güzel bir turnuva olduğunu söyleyen QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Türkiye’de 77 yıldır devam eden böyle bir uluslararası turnuva yok, bunun teniste olması çok sevindirici. İleriye dönük de gençlere ilham veriyor. Bugün de güzel bir havada güzel bir maç oldu. Bir yandan bu maçı izledik bir yandan da kadın voleybol takımımızın maçını takip ettik. Dolayısıyla heyecanlı bir spor günü, Türkiye için bu tip sporlar çok önemli. Bunlar ülkenin prestijini yükseltiyor. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlısıyla gelecek yıl 78’incisi olur. Biz de banka olarak bunu 4 senedir destekliyoruz. Bu sene de çok başarılı bir turnuva olmuş” diye konuştu.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise “Bugün QNB İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın 77'incisi düzenlendi. Harika bir final maçı oldu. çok büyük heyecan vardı. Açıkçası Türkiye’de aralıksız düzenlenen uluslararası tek turnuva, bizim açımızdan da oldukça heyecanlıydı. Spora ve gençlere destek olmak amacıyla buradaydık. Bugün burada muazzam bir seyirci vardı, 3 bin katılımcı vardı. Önümüzdeki yıllarda inşallah Türk sporunu ve gençleri desteklemeye devam etmek istiyoruz. Daha nice başarılar diliyorum” dedi.