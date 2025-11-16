İstanbul’da bahis soruşturması derinleşiyor: Savcılık açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce başlatılan bahis soruşturması hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Bahis skandalındaki manidar olayı açıkladı: Alassane Ndao günah keçisi mi?

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Başsavcılık, sürecin yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bildirdiği isimlerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapılmaktadır. Futbol, hakem ve oyuncuyla sınırlı olmayan büyük bir ekosistemdir. Elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişlemesi mümkündür” ifadelerini kullandı.

FLAŞ GELİŞME

Bu açıklama, soruşturmanın yalnızca futbolcular ve hakemlerle değil, futbolun çevresindeki tüm aktörleri kapsayabileceğine işaret ediyor. Başsavcılık, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda sürecin daha da genişleyebileceğini belirtti.