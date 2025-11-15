Bahis skandalındaki manidar olayı açıkladı: Alassane Ndao günah keçisi mi?

Türk futbolundaki bahis skandalı gündemdeki yerini korurken, Konya basınının usta kalemi Recep Çınar, tek yabancının Konyapon'un Senegalli oyuncusu Ndao'nın çıkmasının manidar olduğunu belirtti.

Recep Çınar'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Bahis skandalında ismi geçen Konyaspor futbolcuları Adil Demirbağ ile Alassane Ndao’nun da oynadığı iddia ediliyor… Haklarında kesin karar çıkmadığı ya da verilmediği müddetçe bu iki oyuncu bana göre masumdur… Zorbay Küçük’de olduğu gibi… Konyaspor Kulübü bu konuda bir açıklama yaptı zaten… Kulübün yaptığı açıklamada, “Tümosan Konyaspor Kulübü olarak, bu güne kadar hep ‘Doğrunun’ ve ‘Doğru Olanın’ yanında olduk. Bundan sonra da böyle olacak. Soruşturma sürecinde hukukun genel ilkelerine uyulacağından, futbolcularımızla ilgili masumiyet karinesinin dikkate alınacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Kulübümüz, adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecek, ilgili kurumlarımızla iş birliği yaparak süreci sıkı bir şekilde takip edecektir” denildi… Konyaspor Kulübü, adaletin tecellisinden yana.

Bahis oynadıkları iddiasıyla 1024 futbolcudan ikisi Konyaspor’dan Adil ile Ndao… Adil’i bir tarafa, Türkiye’de yüzlerce yabancı oyuncunun içerisinde sadece Konyaspor’un Senegalli oyuncusu Ndao’nun olması bana biraz tuhaf geldi! Şeytanın avukatlığı gibi olmasın, ama özellikle 3 büyük kulüpten ya da diğer süper lig kulüplerinin herhangi bir yabancısının isminin çıkmaması manidar değil mi? Yabancı futbolcuları veya kulüplerini töhmet altında bırakmak istemem, ama sanki Ndao’yu ya günah keçisi ilan ettiler, ya da Senegalli oyuncu saflığının kurbanı oldu! Bilemiyorum…

Yabancı oyuncular mutlaka oynamıştır… Oynamamaları mümkün değil… Kendi ülkelerinde bahis sitelerine üye olabilir ve oynayabilirler…

Burada bir sıkıntı yok… Ndao ise Senegal veya Fransa’da değil de, Türkiye’deki bir bahis şirketi üzerinden oynadı… Dolayısıyla da yakalandı…

Belki de kurban seçildi…

TANZANYA'DAKİ BİR SİTEDEN OYNASAYDI YAKALANMA ŞANSI SIFIRDI!

Dedim ya, şeytanın avukatlığını yapıyorum… Yüzlerce yabancı oyuncunun olduğu Türkiye’de piyangonun Ndao’ya vurması size göre de ilginç değil mi?

Ki, yasal olan yerli siteler, kimler oynadıysa bunların tamamının ismini devlete veya TFF yetkililerine vermiştir… Anlayacağınız hakemler, temsilciler, oyuncular bahis oynayan kim varsa devlet tarafından biliniyor… Çünkü, isim vermeyeceğim, Türkiye’deki legal olan bu tür sitelerin hepsini devlet takip ediyor… Ki, bu sitelerin bazılarının Türk futboluna sponsorluk bile yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar… Şunu söylemeye çalışıyorum; bahisle ilgili bütün veriler devletin elinde… Yukarıda da ifade ettiğim gibi, yabancı oyuncular da oynamıştır, ama kendi ülkelerinin bahis sitelerinde oynamışlardır… “Burada oynamadılar mı” diye sorarsanız, yüzde 99 oynamışlardır! Ama, radara bizim Ndao yakalanmış! Nasıl yakalandıysa artık… Ndao Tanzanya’daki bir bahis şirketinde oynamış olsaydı, yakalanma şansı sıfırdı…

Adil Demirbağ ne zaman oynamış bilmiyorum… Örneğin 5 yıl önce 3 liralık veya 5 liralık oynamışsa veya oynamamışsa itiraz etsin, hakkını arasın, aynen Zorbay Küçük ya da Necip Uysal gibi kendi kimlik bilgilerinin haberi olmadan bahis sitelerinde kullanıldığını, dolayısıyla da adaletin yerini bulmasını istesin… Belki de, itiraz edecektir…

Şu da var; yakın zamanda ve biraz da yüklü miktarda oynamışsa da cezasını çeksin… Özellikle de kendi takımının bir maçında oynamışsa, ki, bunun adı bahis değil, şike oluyor, dolayısıyla da cezasını iki kere çeksin, çünkü koskoca bir şehrin kaderi ile oynamış oluyor… Umarım ki, Adil bu işlere tevessül etmemiş olsun. Özetlersem; inşallah Ndao ile Adil günah keçisi olarak seçilmemişlerdir… Çünkü, iş başka yerlere gidiyor…

Asıl büyük deprem o zaman olur.