İsrail maçının bilet geliri Gazze'ye bağışlanacak

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesi kapsamında İsrail ile 11 Ekim günü karşılaşacak. Norveç Futbol Federasyonu, 11 Ekim'deki karşılaşmanın bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceğini bildirdi.

Karşılaşmanın biletleri, 25 Ağustos günü satışa sunulacak.

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "Ne biz ne de diğer kuruluşlar, Gazze'deki sivil halkın uzun süredir maruz kaldığı insani acılara ve orantısız saldırılara kayıtsız kalabilir. İsrail, FIFA ve UEFA'nın müsabakalarının bir parçası ve bununla başa çıkmalıyız. Ancak maçtan elde edilecek geliri, Gazze'de her gün hayat kurtaran ve sahada aktif acil yardım çalışmaları yürüten bir insani yardım kuruluşuna bağışlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.