İspanya'ya Türkiye maçı öncesi Yamal şoku

Yayınlanma:
Lamine Yamal, İspanya-Türkiye maçının aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım Salı günü deplasmanda İspanya ile oynayacak.

Karşılaşma öncesi İspanya'nın yıldızı Yamal'ın sakatlandığı belirtildi.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, "Lamine Yamal, Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynayacağı maçlarda kadrodan çıkarıldı" ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

A Milli Takım'da hazırlıklar başladıA Milli Takım'da hazırlıklar başladı

Açıklama şöyle:

"RFEF Sağlık Hizmetleri, milli takımla resmi antrenman kampının başladığı 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de, oyuncu Lamine Yamal'ın aynı sabah kasık rahatsızlığının tedavisi için invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğunu öğrendikten sonra şaşkınlık ve rahatsızlığını dile getirmektedir. Bu işlem, milli takım sağlık ekiplerine önceden haber verilmeden, sadece dün gece saat 22.40'ta gelen ve 7-10 gün istirahat tavsiyesi veren doktor raporuyla ayrıntıları öğrenilerek gerçekleştirildi."

Elemelerdeki E Grubu maçında, 15 Kasım'da Gürcistan deplasmanına gidecek olan İspanya, 18 Kasım'da ise Türkiye'yi konuk edecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

