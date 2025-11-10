A Milli Takım'da hazırlıklar başladı

A Milli Takım'da hazırlıklar başladı
Yayınlanma:
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da kampa girdi ve ilk çalışmasını yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, öncelikle fitness salonundaki antrenman hazırlığıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topma çalışmaları yaptı.

Ankaragücü yasağı kaldıramadıAnkaragücü yasağı kaldıramadı

MAÇ OYNAYANLAR YENİLEME ÇALIŞMASI YAPTI

Aerobik koşular ile antrenman son buldu. Dün kulüp takımlarıyla müsabaka oynayan futbolcuların çoğunlukta olduğu bir grup ise sahadaki idmana katılmayıp fitness salonunda yenileme çalışması yaptı.

Eren Elmalı tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi, Arda Güler ve Salih Özcan seyahat programları, Oğuz Aydın ise izinli oluşu sebebiyle bugün yapılan antrenmana katılmadı. Ay-Yıldızlıların bugünkü çalışmasını TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da izledi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

A Millî Takımımız, yarın saat 16.30'da basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve İspanya maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Spor
Galatasaray'dan bahis açıklaması
Galatasaray'dan bahis açıklaması
Bahis iddiasından dolayı milli takım kadrosundan çıkarıldı
Bahis iddiasından dolayı milli takım kadrosundan çıkarıldı
Eren Elmalı itiraf etti
Eren Elmalı itiraf etti