Ankaragücü yasağı kaldıramadı

Ankaragücü yasağı kaldıramadı
Yayınlanma:
MKE Ankaragücü, gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen iki dönem transfer yasağının FIFA tarafından kaldırılmadığını açıkladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Gaetan Laura dosyasının 29 Ekim'de görüşülerek karara bağlanacağına dair 22 Ekim'de kulübe tebligat gönderildiği belirtilerek, "Kulübümüzün 23 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulu sonucunda göreve gelen yeni yönetime, önceki yönetim tarafından bu süreçle ilgili herhangi bir bilgi aktarılmamıştır. Yönetimimiz, göreve başladıktan sonra FIFA'nın 29 Ekim tarihli kararından 30 Ekim'de haberdar olmuştur." denildi.

Galatasaray'dan bahis açıklamasıGalatasaray'dan bahis açıklaması

''YASAĞI KALDIRAMAMIŞTIR''

Kararın ardından iki dönem transfer yasağının uygulanmaması adına FIFA nezdinde girişimlerde bulunulduğu aktarılarak, "Eski futbolcumuz Gaetan Laura ve menajeriyle tam mutabakat sağlanarak muvafakatnameler alınmıştır. Ancak FIFA, kesinleşmiş kararında herhangi bir esneklik göstermemiş ve kulübümüzün iyi niyetli çabalarına rağmen yasağı kaldırmamıştır. Kulübümüz süreci şeffaflıkla yürütmekte olup, hukuki girişimlerine kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Spor
Galatasaray'dan bahis açıklaması
Galatasaray'dan bahis açıklaması
Bahis iddiasından dolayı milli takım kadrosundan çıkarıldı
Bahis iddiasından dolayı milli takım kadrosundan çıkarıldı
Eren Elmalı itiraf etti
Eren Elmalı itiraf etti