İspanya Arda Güler'i konuşuyor: Başka boyutta! Tam bir felaketti

İspanya Li Liga'da Madrid derbisinde Real Madrid, 2-1 öne geçtiği maçta Atletico Madrid'e 5-2 yenildi.

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını 1 gol atan, 1 asist yapan, 1 de penaltıya neden olup sarı kart gören Arda Turan'a geniş yer ayırdı. Arda Turan, penaltı yaptırınca sarı kart görmüş, 59. dakikada da oyundan alınmıştı.

Gazeteler, Arda Turan'la ilgili şunları yazdı:

MARCA: Sezonun başındaki o korkutucu makineden eser yok. Başka bir boyutta yaşıyor gibi görünen Arda Güler'in anlık parlamaları vardı. Geri kalanı ise tam bir felaketti.

MUNDODEPORTIVO: Real Madrid'de öne çıkması gereken isim Arda Güler. Yaptığı asist, attığı gol, sebep olduğu penaltı ve gördüğü sarı kart. Başlangıçta ne kadar iyiyse, sonrasında o kadar kötüydü. Forvetlerle, özellikle Mbappe ile olan bağı takıma çok şey katıyor. Ancak gençliği ve Şampiyonlar Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı gibi çocukça hataları da onu mahvediyor.

"KANATTA BİLE YETENEĞİNİ KONUŞTURDU"

SPORT: Xabi Alonso, temmuz ayından beri ilk 11'de oynamayan Jude Bellingham'a ilk 11'de yer verince Arda Güler sezon boyunca parladığı orta sahadaki pozisyonu bırakıp kanata geçti; ancak orada bile gol ve asistiyle yeteneğini konuşturmayı başardı. Üst üste yenen goller sonrasında Xabi, takımın kurtarıcı oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Arda Güler'i sarı kart nedeniyle oyundan aldı ve Bellingham'ı çok kötü olmasına rağmen sahada tuttu. Metropolitano'da bir hezimet yaşandı.

Arda Güler'in çabası yetmedi: Real Madrid kabusu yaşadı

EL PAIS: Xabi Alonso hazır olmayan Bellingham'ı derbide 11'de başlatıp Mastantuono'yu yedek bıraktı. Düelolarda ezilen ve orta sahada Atletico'nun coşkusuna yanıt veremeyen bir takım vardı. Ne Bellingham, ne Tchouameni, ne de Valverde pas trafiğini gerçekleştiremedi, ki bu da şaşırtıcı değil. Eflatun-beyazlıları bir süreliğine ayakta tutan tek kişi Arda Güler'di. Real Madrid'in ilk yarıda yaptığı her şey Türk oyuncunun ayaklarından geçti. Mbappe'nin golündeki asist, attığı gol, ceza sahası dışından çektiği şut. Eflatun-beyazlılara maçta nefes alma anları sağlayan tek oyuncuydu.