Arda Güler'in çabası yetmedi: Real Madrid kabusu yaşadı

Yayınlanma:
Deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid sahadan 5-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İspanya La Liga’nın 7. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Estadio La Peineta’da oynanan mücadeleye Arda Güler de ilk 11’de başladı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI YETMEDİ

Arda Güler’in Madrid derbisindeki performansı ve attığı gol ile beğeni toplasa da Atletico Madrid sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri, 14’te Le Nomand, 45+3’TE Sörloth, 51 ve 63’te Julian Alvarez, 90+3’te ise Griezmann kaydetti. Real Madrid’in golleri ise 25’te Mbappe ve 36’da Arda Güler’den geldi.

Arda Güler

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Atletico Madrid, 4. sırada yer aldı. 18 puandaki Real Madrid ise maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

