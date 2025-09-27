Fenerbahçe maçı öncesi ortalık karıştı: Yenilelim diye yapıyorlar

Süper Lig’in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

CHERIF NDIAYE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Samsunspor’un golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, 37 ve 45+5’te gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Cherif Ndiaye, gördüğü kırmızı kart nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Cherif Ndiaye

“FENERBAHÇE MAÇINDA YENİLELİM DİYE YAPIYORLAR”

Karşılaşmanın ardından HT Spor yayınına bağlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım bu duruma itiraz etti. Yüksel Yıldırım açıklamasında "Fenerbahçe ile oynayacağız, forvetimiz yok. Hakemlerin elinde rezil oluyoruz. Resmen Fenerbahçe maçını yenilelim diye yapıyorlar" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'yi karıştıracak itiraf: Tedesco'nun ne yaptığını yardımcısı açıkladı

SAMSUNSPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

5 Ekim Pazar günü Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.