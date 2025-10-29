İsmail Yüksek için geldiler

Fenerbahçe’nin formda orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion’ın dikkatini çekti. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Brighton scout ekibi oyuncuyu bir süredir izliyor ve performansını detaylı şekilde analiz ediyor.

TEDESCO ETKİSİ

İsmail Yüksek, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde düzenli forma şansı bulmaya başladı. Bu sezon 13 maçta görev alıp 1 asist yapan 26 yaşındaki oyuncu, özellikle orta sahadaki mücadeleci yapısıyla öne çıkıyor.

REFERANSI SAĞLAM

Brighton yönetimi, İsmail Yüksek hakkında daha önce birlikte çalıştığı isimlerle iletişime geçti. Özellikle Kenan Koçak ile görüşerek oyuncunun karakteri, çalışma disiplini ve saha içi rolü hakkında bilgi aldı. İsmail Yüksek için İngiliz ekibinin İstanbul'a geldiği ve yıldız oyuncuyu izlemeye aldığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

İsmail Yüksek’in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, olası bir transferde Fenerbahçe’nin pazarlık gücünü artırıyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Brighton daha önce Fenerbahçe’den Ferdi Kadıoğlu’nu 30 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İsmail Yüksek'in, bu transferin ardından sarı-lacivertlilerden ikinci oyuncu olma ihtimali ortaya çıktı.