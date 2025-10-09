İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü

İsmail Kartal reddetti: İbre Erol Bulut'a döndü
Yayınlanma:
Antalyaspor'da yeni teknik direktör arayışlarında gündeme Erol Bulut'un geldiği öğrenildi.

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürüyor.

Kırmızı beyazlı kulübün gündemine gelen ilk isim İsmail Kartal olmuştu. Ancak İsmail Kartal'ın olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Bunun üzerine Antalyaspor'un yeni arayışa yöneldiği ve bu kez de Erol Bulut isminde karar kıldığı belirtildi.

Erol Bulut; Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK'da çalışmış, son olarak da İngiltere'de Cardiff City'de görev yapmıştı.

SAMİ UĞURLU DA LİSTEDE

Antalyaspor'un teknik direktör adayları arasında ayrıca Sami Uğurlu'nun da bulunduğu ileri sürüldü.

Antalyaspor Emre Belözoğlu kararını verdiAntalyaspor Emre Belözoğlu kararını verdi

Kırmızı beyazlı yönetimin en kısa sürede yeni teknik direktörünü açıklamayı hedeflediği ifade edildi.

Antalyaspor, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 10 puanla Süper Lig'de 10 sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

