İsmail Kartal isyanı: İstemiyoruz

Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İlhan Palut’un istifası sonrası yeni hoca arayışları başladı.

Gündeme gelen isimler arasında Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal öne çıkarken, özellikle Kartal’ın adı taraftarlar arasında tartışma yarattı.

Çaykur Rizespor'dan men kararına tepki

TARAFTAR İSYAN ETTİ: İSTEMİYORUZ

2019-20 sezonunda Rizespor’u çalıştıran İsmail Kartal’ın yeniden gündeme gelmesi, yeşil-mavili taraftarların bir kısmında tepkiye yol açtı. 13 bin takipçili “Çaykur Rizespor Taraftar Sayfası” adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Taraftarın istemediği bir adamı bu kulübün içerisine sokamazsınız. İsmail Kartal’ı İSTEMİYORUZ” ifadeleri kullanıldı.

UFAK BİR KESİM DESTEK ÇIKTI

Sosyal medyadaki paylaşımlara yapılan yorumlarda ise bazı taraftarlar Kartal’ın doğru tercih olabileceğini savundu. Bu kesim, tecrübeli çalıştırıcının takıma katkı sağlayabileceğini belirterek açıklamaya katılmadıklarını dile getirdi.

EN SON İRAN'DA ÇALIŞTI

Aslen Rizeli olan İsmail Kartal, son olarak İran ekibi Persepolis’i çalıştırdı. Devre arasında göreve gelen Kartal, takımı ligi 3. sırada bitirirken sezon sonunda yollarını ayırdı.