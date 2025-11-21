Çaykur Rizespor'dan men kararına tepki

Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Deniz Tribün B ile kapalı Deniz Tribün A bloklarına PFDK tarafından verilen seyirden men cezasına tepkide bulundu.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile yapılan maçtaki taraftar tezahüratları gerekçe gösterilerek kale arkası Deniz Tribün B ile kapalı Deniz Tribün A bloklarına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen seyirden men cezasına tepki gösterdi.

CAMİAYI DERİNDEN ÜZDÜ

Kulübün açıklamasında, söz konusu karara karşı tüm hukuki yolların kullanılarak TFF Tahkim Kuruluna itirazın yapıldığı, itirazın reddine karar verilmesinin camiayı derinden üzdüğü belirtildi.

Manisa FK hasrete son verdi: Adana Demirspor'u dağıttıManisa FK hasrete son verdi: Adana Demirspor'u dağıttı

''SORU İŞARETLERİ OLUŞTURMUŞTUR''

Yeşil-mavili takımın taraftarının futbolun ruhunu oluşturan coşkuyu ve destek duygusunu hiçbir şekilde şiddetle veya kötü niyetle ilişkilendirmediği vurgulanan açıklamada, "Benzer olaylarda birçok kulübe yaptırım uygulanmazken taraftarımızın seyirden men cezası ile karşı karşıya kalması haklı soru işaretleri oluşturmuştur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çaykur Rizespor camiası olarak; futbolun ayrılmaz parçası taraftarların bütün olarak cezalandırılması yerine bireysel kararların alınması beklentimizi bir kez daha yineliyoruz.

Kulübümüz, hem sahada hem tribünde fair play ruhunun yanında durmaya devam edecek, objektif kriterlerle, eşit uygulama prensibinin gözetileceğine inancını devam ettirecektir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

