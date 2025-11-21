Manisa FK hasrete son verdi: Adana Demirspor'u dağıttı

1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Manisa FK ve Adana Demirspor, 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ MANİSA FK

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Adana Demirspor karşısında Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yunus Emre Yüce, 33. dakikada Burak Süleyman, 40. dakikada Yusuf Talum, 68. dakikada Osman Kahraman ve 83. dakikada Diony attı.

Milli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptıMilli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptı

MANİSA FK GALİBİYETİ HATIRLADI

Bu sonuçla Manisa FK, ligde 6 maç sonra kazandı ve 13 puanla maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Adana Demirspor ise -23 puanla son sırada yer aldı.

Ligin 15. haftasında Manisa FK, Pendikspor deplasmanına çıkacak.

Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.

