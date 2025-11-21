Manisa FK hasrete son verdi: Adana Demirspor'u dağıttı
1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Manisa FK ve Adana Demirspor, 1. Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.
5 GOLLÜ MAÇIN GALİBİ MANİSA FK
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 5-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Adana Demirspor karşısında Manisa FK'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yunus Emre Yüce, 33. dakikada Burak Süleyman, 40. dakikada Yusuf Talum, 68. dakikada Osman Kahraman ve 83. dakikada Diony attı.
MANİSA FK GALİBİYETİ HATIRLADI
Bu sonuçla Manisa FK, ligde 6 maç sonra kazandı ve 13 puanla maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.
Adana Demirspor ise -23 puanla son sırada yer aldı.
Ligin 15. haftasında Manisa FK, Pendikspor deplasmanına çıkacak.
Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.
