Infantino: Ben de ağlıyorum

FIFA Başkanı Gianni Infantino, "çocukların acı çektiği" ve "annelerin ağladığı" birçok ülkedeki çatışmalardan dolayı gözyaşlarına boğulduğunu belirterek barış çağrısında bulundu.

ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, "Hepimiz biliyoruz ki, ne yazık ki, bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum.

"ÇOCUKLARI GÖRÜNCE BEN DE AĞLIYORUM"

Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da, dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum. Çatışmaların yaşandığı 80 ülke var ve olan biteni gördüğümüzde hepimiz acı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Infantino, "İnsanların özünde kötü değil, iyi olduğuna inanıyorum. Kendimize inanmalıyız ve sevgili liderler, biz size inanıyoruz. Dünyada barışa ihtiyacımız var." dedi.