Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puanını 13'e düşürdü
Teknik direktör Bülent Uygun'dan Galatasaray'a sert eleştiriler gelirken ünlü teknik adam Şampiyonlar Ligi puan tahminini de güncelledi.

Süper Lig’de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne ise hayal kırıklığıyla başladı. Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1’lik mağlubiyet, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, teknik direktör Bülent Uygun’dan dikkat çeken yorumlar geldi.

Bülent Uygun puan tahminini revize etti

SkySpor YouTube kanalında konuşan Uygun, hem oyuncu performanslarını hem de teknik yönetimi mercek altına aldı.

"HER TOPU KAYBETTİ"

Uygun, Frankfurt maçında beklentilerini karşılamayan isimlerden biri olarak Leroy Sane’yi işaret etti ve şunları söyledi:

Sane’den uçmasını bekliyordum ama topu her aldığında kaybetti, ezildi. Avrupa sahnesinde bu kadar etkisiz kalması şaşırtıcıydı.

"AVRUPA'DA YOK"

Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi’ye de değinen Uygun, “Icardi hazır değil ama Süper Lig’de 4 gol attı. Burada atıyor ama Avrupa’da bu gol imkanları doğmuyor” diyerek Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan üretkenlik sorununa dikkat çekti.

"PUANINI 13'E DÜŞÜRDÜM"

Galatasaray’ın Avrupa’daki performansının teknik heyet ve yönetimi baskı altına aldığını belirten Uygun, “5-1’lik skor ve beklentilere karşılık verememek, Okan Hoca’yı ve yönetimi zora sokuyor. Ben 16-17 puan diyordum, şimdi 13’e düşürdüm. Frankfurt’u rahat yeneceğini düşünüyordum” Şampiyonlar Ligi için puan tahminini güncelledi.

