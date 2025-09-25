Galatasaray'a UEFA'dan 5-1'lik yenilgi sonrası müjdeli haber geldi

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt karşısında aldığı ağır yenilgiyle moral kaybı yaşayan Galatasaray, UEFA’dan gelen ödeme ile teselli buldu.

Sarı - Kırmızılı kulüp, grup aşamasında garantilediği 30 milyon Euro’luk gelirin büyük bir kısmını kasasına koydu.

7 MİLYON EURO KALDI

UEFA bu hafta Galatasaray’a 23 milyon Euro’luk ödeme gerçekleştirdi. Bu kaynak, kulübün 30 Eylül’e kadar UEFA’ya sunması gereken borçsuzluk kağıdı için kritik bir rol oynayacak. Yönetim, bu ödeme sayesinde mali yükümlülükleri sorunsuz şekilde yerine getirecek.

"Icardi veda etti"

135 MİLYON EURO HARCANDI

Yaz transfer döneminde 135 milyon Euro harcayarak iddialı bir kadro kuran Galatasaray, bu yatırımı Avrupa arenasında taçlandırmak istiyor. Liverpool karşısında alınacak olası bir galibiyetin UEFA ödül karşılığı ise 2.1 milyon Euro olacak. Bu da sportif başarının doğrudan mali kazanca dönüşeceği anlamına geliyor.

REKOR BEKLENİYOR

İngiliz devi Liverpool’u ağırlayacak olan Galatasaray, 53 bin taraftarın tribünleri dolduracağı maç gününde GS Store mağazalarında rekor satış hedefliyor. Taraftar ilgisinin, kulüp ekonomisine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

GELİRLER 2'YE KATLANACAK

Gelir artırma stratejileri doğrultusunda Galatasaray, forma sponsoru Puma ile anlaşmasını yenilemeye hazırlanıyor. Mevcut yıllık 5 milyon Euro’luk gelir, yeni anlaşmayla 10 milyon Euro’ya çıkarılacak.