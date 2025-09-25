"Icardi veda etti"

"Icardi veda etti"
Yayınlanma:
Gazeteci Gökhan Dinç, Icardi için "Çok vefalı çocuk. Ali Koç'a veda etti" dedi.

Gazeteci Gökhan Dinç, Galatasaray'la ilgili yorumlarda bulunurken, Icardi'nin de Ali Koç'a veda ettiğini söyledi.

Dinç, BTV Youtube kanalında katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

- Galatasaray taraftarının şunu iyi anlaması lazım. Okan Hoca diyor ya 'Şampiyonluğu küçümser hale geldik.' O kadar haklı ki. Şampiyon olmazsan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemediğin için Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılım payını, parasını alamıyorsun. Dolayısıyla sen bu ligde mutlaka şampiyon olmalısın. 'Ya şampiyonluk öte yandan' demesinler. '3 kez şampiyon olduk, 4.' demesinler. 4 de ol kardeşim, 5 de ol kardeşim.

- Şimdi diyorlar ki 'Dursun Özbek istifa, Okan Buruk istifa.' Ne istifası? Bir durun, İstifa değil. Bir durun, uyarın. Galatasaray taraftarı bu uyarıları yapıyor ama uyarı niteliğinin önüne geçmesin. Çünkü bu motivasyonu da bozar. Futbolcular, sosyal medyada yaşıyor. Okan Burak'a yapılanları görüyorlar. 'Aa Okan Hoca gidiyor mu, gönderiliyor mu?' falan derlerse o zaman takım içerisinde bambaşka şeyler olur.

- Icardi çok vefalı bir çocuk. Ali Koç'a veda etti. Gerçekten çok ama çok yürekli, çok temiz kalbi olan bir çocuk. Ali Koç'a vefa örneği gösteriyor.

Okan Buruk ile Icardi arasındaki hararetli tartışmayı açıkladıOkan Buruk ile Icardi arasındaki hararetli tartışmayı açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Spor
Deniz Çoban: Penaltı olmalıydı
Deniz Çoban: Penaltı olmalıydı
Osimhen neden oynamıyor? Flaş iddia
Osimhen neden oynamıyor? Flaş iddia