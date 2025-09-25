Galatasaray fark attı Avrupa Ligi'ne çıktı

Yayınlanma:
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemelerinde Galatasaray Çağdaş Faktoring Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını farklı yendi ve Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Basketbolda Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri rövanş maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını 40 sayı farkla 86-46 yendi.

İlk maçı da 81-48 kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 2025-2026 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Avrupa Ligi'nin normal sezonunda B Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

Grupta ilk üç sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura adını yazdıracak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Veronika Obertova (Slovakya), Jelena Tomic (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Juhasz 8, Oblak 10, Sehernaz Çidal, Kuier 19, Smalls 7, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 17, Zeynep Gül, Elif Bayram 7, Berna Şahin

ACS Sepsi-SIC: Gereben 12, Davis 7, Szabo 11, Meresz 4, Williams 6, Mikes 3, Armanu, Catinean 3, Ghita, Diop

1. Periyot: 19-10

Devre: 47-18

3. Periyot: 65-29

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

