Fenerbahçe'de art arda sakatlıklar

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerin Konyaspor karşısında 3-0’lık üstünlüğü bulunurken art arda gelen sakatlık haberleri moralleri bozdu.

ARCHIE BROWN OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI

İlk olarak Fenerbahçe’de Archie Brown sakatlanarak 55. dakikada oyundan çıktı. Yer,ne Levent Mercan dahil oldu.

JHON DURAN DA SAKATLANDI

68. dakikada ise sakatlanan Jhon Duran oldu. Duran’ın yerine sahaya giren isim ise Sebastian Szymanski oldu.

10 DAKİKADA 3 GOL

Fenerbahçe’nin gollerini 28 ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada ise Mert Müldür kaydetti.