İlkin Aydın'ın çabası yetmedi: Galatasaray başaramadı

Yayınlanma:
Zeren Spor'a konuk olan Galatasaray Daikin, altın sete giden maçı 3-2 kaybetti.

Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Zeren Spor, sahasında Galatasaray Daikin karşı karşıya geldi.

ALTIN SETTE KAZANAN ZEREN SPOR OLDU

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Zeren Spor rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

DETAYLAR

Hakemler: Yasin Okumuş, Yıldıray Turan

Zeren Spor: Malinov, Saliha Şahin, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Uzelac, Beyza Arıcı (Özlem Alkan, Ceren Önal, Mihajlovic, Eylül Karadaş, Gatina)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Ayçin Akyol, Grobelna, Naz Aydemir Akyol, Lukasik)

Setler: 19-25, 25-18, 17-25, 25-11, 15-10

Süre: 117 dakika (25, 27, 25, 22, 18)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

