İlkin Aydın'dan maça saatler kala Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbiyle ilgili açıklama yaptı.

Sultanlar Ligi'nde kritik derbi bu akşam yapılacak. Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki maçın başlama saati 19.30.

Dev maça saatler kala sarı kırmızılı takımın kaptanı İlkin Aydın'ın yanı sıra Britt Bongaerts ve Ali Frantti açıklamalarda bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray'ın yayın organina konuşan yıldız oyuncular şunları söylediler:

"GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

İLKİN AYDIN: İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Derbi maçları bizi için her zaman önemli. Sahadan iyi bir oyun ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

whatsapp-image-2025-11-20-at-14-26-24.jpeg

BRITT BONGAERTS: Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç olacağını biliyoruz. Bu bir derbi, Fenerbahçe evinde oynayacak ama bence şu ana kadar iyi çalışıyoruz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep birlikte göreceğiz

ALI FRANTTI: Bu maç için çok heyecanlıyız. Elbette kazanmak istiyoruz. Bu hafta çok sıkı çalıştık. Herkese güzle bir karşılaşma sunmak için sabırsızlanıyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

