İlkin Aydın'dan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Daha yüksek sesle!

Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutluyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, saygıyla anılırken, resmi törenlerin ardından ziyarete açılan Anıtkabir, yine büyük ilgi görüyor.

Kutlamalara spor camiası da katılıyor. Spor federasyonları, kulüpler ve başkanlıkları mesajlarla bayramı kutlarken, en dikkat çekici mesajlardan biri de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı ve Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın'dan geldi.

"ÖZGÜRLÜK İÇİN, LAİKLİK İÇİN, ÇAĞDAŞLIK İÇİN"

İlkin Aydın, eski gazete manşeti ve Atatatürk fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımda özgürlük, laiklik ve çağdaşlık vurgusu yaptı.

İlkin Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgürlük için, laiklik için, çağdaşlık için, birlik ve beraberlik için daha coşkulu, daha yüksek sesle .. Cumhuriyetimizin 102.yılı kutlu olsun !!"